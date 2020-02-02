17-летний Фати забил 2 мяча между ног голкиперу «Леванте» в течение одной минуты

Вингер «Барселоны» Ансу Фати сделал дубль в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

17-летний футболист отметился забитыми мячами на 30-й и 31-й минутах. В обоих случаях он пробил голкиперу «Леванте» Айтору Фернандесу между ног. Две результативные передачи в матче на свой счёт записал капитан сине-гранатовых Лионель Месси.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. В судейскую бригаду входят ассистенты Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери — Антонио Альберола Рохас.

Всего в текущем сезоне Фати принял участие в 19 матчах за «Барселону», забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.

«Барселона» набрала 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 13-м месте.