Созин: мы говорим про Кокорина уже два года — то СИЗО, то контракт. Дайте уже ему играть!

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отправленного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.



«Со стороны ситуация с Кокориным выглядит как топорная работа менеджмента «Зенита». Причина шума, на мой взгляд, только в этом. Человек на контракте – значит, его судьбу решает тренер. Если так случилось и кто-то выразил пожелание президенту клуба, что Кокорина надо отдать в аренду, то он должен был вызвать Семака и решить с ним эту ситуацию спокойно, сказать – да, мы работаем не в замкнутом пространстве и поэтому необходимо сделать всё тихо. А деньги тут вообще ни при чём. Просто клуб здесь недоработал.



Мы про Кокорина два года уже говорим – то СИЗО, то контракт. Дайте ему уже спокойно играть хоть где-нибудь!» — сказал Созин в эфире программы «Фетисов».