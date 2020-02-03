ЦСКА интересуется форвардом «Бёрнли» Выдрой

Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Бёрнли» и сборной Чехии Матея Выдры, сообщает Mirror.



Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляли интерес к 27-летнему форварду.



Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский нападающий принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит». В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре