ЦСКА интересуется форвардом «Бёрнли» Выдрой
Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Бёрнли» и сборной Чехии Матея Выдры, сообщает Mirror.
Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляли интерес к 27-летнему форварду.
Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский нападающий принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит». В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре
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