Караваев: если Смолов уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет?
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».
«Он мне как-то говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Теперь появилась такая возможность. Не буду обсуждать его решение, но если он уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет? Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».
Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона. Нападающий выступал за московское «Динамо», «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард в 14 матчах записал на свой счёт 3 мяча.
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