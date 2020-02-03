Ханданович намерен сыграть с «Миланом» несмотря на перелом пальца

Словенский вратарь «Интера» Самир Ханданович намерен принять участие в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Миланом», несмотря на перелом пальца, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в ближайшее время голкипер будет заниматься в специальных перчатках. Это поможет словенцу определиться, сможет ли он занять место в воротах в дерби.

Матч «Интер» — «Милан» состоится 9 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22:45 мск.

Ханданович перешёл в «Интер» летом 2012 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 35-летний вратарь принял участие в 21 матче чемпионата Италии, в которых пропустил 18 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.