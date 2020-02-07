«Интер» в январе пытался купить у «Милана» Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье мог в зимнее трансферное окно перебраться в стан принципиального соперника клуба – «Интер».
Как сообщает Calciomercato.com, видеть 23-летнего футболиста в составе своей команды хотел лично главный тренер нерадзурри Антонио Конте. «Интер» долгое время пытался вступить с россонери в переговоры и предлагал обмен игроками, однако переход так и не состоялся.
Ранее сообщалось об интересе к Кессье со стороны «Наполи» и «Вулверхэмптона».
Ивуариец защищает цвета «Милана» с 2017 года, а до этого выступал за «Аталанту» и «Чезену». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 1 голом с пенальти и получил 2 жёлтые карточки.
После 22 туров «Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (32) – восьмой.
- 7 февраля 2020
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