Экс-игрок «Ман Сити» Миллз — о возможном переходе Месси: и кого он заменит в команде?

Бывший игрок «Манчестер Сити» Дэнни Миллз высказался о возможном переходе в стан «горожан» капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Манчестер Сити» — единственный клуб, в который он может перейти. Это связано с игрой команды и с его отношениями с Пепом Гвардиолой. Пеп, вероятно, понимает его больше, чем кто-либо из тех, с кем он работал в «Барселоне».
Говорилось о «Манчестер Юнайтед», но не думаю, что он уйдёт туда. «Сити» — единственная команда из АПЛ, в которую он может перейти. Это потрясающий игрок, все это знают. Но вокруг него нужно собрать целую команду, которая будет бежать.
И вообще, на какой позиции он бы играл в «Сити»? Пришлось бы всё менять. Кого он заменит в команде? Действительно ли он так отчаянно хочет приехать в Манчестер? Уверен, он знает, какая здесь погода. Он привык к Барселоне и Южной Америке. Не уверен, что Манчестер станет для него чашкой чая», — цитирует Миллза talkSPORT.
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