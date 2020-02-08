Круговой: изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, который выступает за «Уфу» на правах аренды, рассказал о ходе восстановления после травмы.



«После травмы нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле. В Петербурге из-за погодных условий это было бы непросто, поэтому отправился в Испанию. Сначала планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом».



Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм — сначала пятая плюсневая, потом пах, а теперь бедро. Конечно, тяжело. Но организм молодой, восстановление идёт быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Очень благодарен «Зениту», что клуб полностью контролирует процесс реабилитации.



Не знаю, поеду ли на третьи сборы в Турцию. Нужно задать этот вопрос не мне, решение принимает тренерский штаб. Конечно, очень этого хочу. И хочу всегда быть ближе к команде», — приводит слова защитника официальный сайт «Зенита».

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