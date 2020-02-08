Соболев — о победе на турнире в Катаре: это была главная репетиция

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в Кубке Матч Премьер. Красно-белые обыграли «Партизан» со счётом 3:2, и это позволило им стать победителями турнира.
«Эмоции, конечно, только положительные. Это была главная репетиция, чтобы теперь в чемпионате мы взяли трофей такой же кубковый и в принципе выступали хорошо. Конечно, сегодня было легче, чем в первом матче. Осваиваюсь потихонечку, начинаю понимать игру. И, конечно, в этом матче было уже попроще. Думаю, с каждой тренировкой и с каждой игрой будет проще и проще.
В моменте, когда не забил с близкого расстояния, чуть пробежал просто и мяч в пятку попал. Чуть-чуть не угадал направление.
Думаю, все хотели победить в этом матче. В любом матче хочется победить. Не нужно особого настроя, чтобы играть. Если честно, с сербами всегда какие-то стычки… Это футбол, это нормально", — цитирует Соболева Sport24.
- 8 февраля 2020
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
17:01
-
16:44
-
15:54
-
15:41
-
15:33
-
15:28
-
15:13
-
15:13
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:21
-
14:13
-
13:43
-
13:38
-
13:30
-
13:11
-
13:09
-
12:54
-
12:32
-
12:12
-
12:11
-
11:55
-
11:54
-
11:36
-
11:27