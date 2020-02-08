Соболев — о победе на турнире в Катаре: это была главная репетиция

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в Кубке Матч Премьер. Красно-белые обыграли «Партизан» со счётом 3:2, и это позволило им стать победителями турнира.

«Эмоции, конечно, только положительные. Это была главная репетиция, чтобы теперь в чемпионате мы взяли трофей такой же кубковый и в принципе выступали хорошо. Конечно, сегодня было легче, чем в первом матче. Осваиваюсь потихонечку, начинаю понимать игру. И, конечно, в этом матче было уже попроще. Думаю, с каждой тренировкой и с каждой игрой будет проще и проще.

В моменте, когда не забил с близкого расстояния, чуть пробежал просто и мяч в пятку попал. Чуть-чуть не угадал направление.

Думаю, все хотели победить в этом матче. В любом матче хочется победить. Не нужно особого настроя, чтобы играть. Если честно, с сербами всегда какие-то стычки… Это футбол, это нормально", — цитирует Соболева Sport24.