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Тошич: когда я играл в ЦСКА, «Спартак» был намного лучше

Тошич: когда я играл в ЦСКА, «Спартак» был намного лучше
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, высказался о судействе в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер со «Спартаком» (2:3) и оценил уровень соперника.

«Сначала думали, что будет товарищеский матч, и так и должно быть, но, к сожалению, такие ошибки недопустимы. Такой турнир, на таком хорошем уровне, всё просто топ. И никто вообще не понимает, как можно таких людей поставить. Был ли диалог с судьёй на поле? Постоянно ему говорили. Мне кажется, судья не соответствует уровню турнира. Просто неважно, что ему скажешь, он сделает по-своему. Было много ошибок, и это недопустимо.

Что касается Милошевича, Саво эмоциональный. Он нам тоже всегда рассказывает, что не нужно разговаривать с судьёй, надо просто играть в футбол. Но бывают такие моменты, когда не можешь промолчать и пройти мимо, если допускаются такие ошибки. Он и сам знает, что, наверное, совершил не лучший поступок. Бывает и такое.

Думаю, «Спартак», когда я играл, был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад», — цитирует Тошича Sport24.

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