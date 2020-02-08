Бакаев объяснил, почему Тедеско кричал на него во время голевой атаки «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о победном для красно-белых Кубке Матч Премьер, а также объяснил поведение главного тренера команды Доменико Тедеско в моменте с одним из голов в ворота «Партизана» (3:2) во встрече заключительного тура соревнований.



«Очень интересный турнир. Организация великолепная, поля великолепные. Так что приятно на таких турнирах играть. Это хорошая подготовка к сезону.



Слышал ли я, что Тедеско мне кричал во время голевой атаки? Он ругал меня за то, что я сам пошёл, отскочил, Соболев забил. Я должен был Айртону пас отдать, согласен, но решил взять на себя инициативу. Надо выполнять требования тренера», — приводятся слова Бакаева на сайте телеканала «Матч».

