Бакаев объяснил, почему Тедеско кричал на него во время голевой атаки «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о победном для красно-белых Кубке Матч Премьер, а также объяснил поведение главного тренера команды Доменико Тедеско в моменте с одним из голов в ворота «Партизана» (3:2) во встрече заключительного тура соревнований.
«Очень интересный турнир. Организация великолепная, поля великолепные. Так что приятно на таких турнирах играть. Это хорошая подготовка к сезону.
Слышал ли я, что Тедеско мне кричал во время голевой атаки? Он ругал меня за то, что я сам пошёл, отскочил, Соболев забил. Я должен был Айртону пас отдать, согласен, но решил взять на себя инициативу. Надо выполнять требования тренера», — приводятся слова Бакаева на сайте телеканала «Матч».
«Спартак» всё ещё плох. Несмотря на победу в катарском турнире
У Тедеско слишком много работы. Пока он вообще ничего не построил.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:56
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
17:01
-
16:44
-
15:54
-
15:41
-
15:33
-
15:28
-
15:13
-
15:13
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:21
-
14:13
-
13:43
-
13:38
-
13:30
-
13:11
Партнерский контент