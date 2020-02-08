Тарасов досрочно покинул сборы «Рубина», чтобы забрать жену и дочь из роддома

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в своём «инстаграме», что досрочно покинул сборы казанского «Рубина».



«Отпросился на один день раньше со сборов, чтобы успеть забрать своих девочек», — написал Тарасов под фотографией со своей супругой Анастасией Костенко и новорождённой дочерью.



Тарасов объявил о рождении ребёнка 5 февраля. Для пары это второй совместный ребёнок. Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Кроме того, у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.

Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени 32-летний хавбек находится без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В составе сборной России полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.