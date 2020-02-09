«Зенит» забил ЦСКА три мяча за пять минут

«Зенит» во втором тайме товарищеского матча с московским ЦСКА забил три мяча в ворота соперника за пять минут. Их авторами стали нападающие Артём Дзюба (59’, 61') и Сердар Азмун (64').

Такая результативность позволила сине-бело-голубым выйти вперёд. Вторую половину встречи команды начали при счёте 2:0 в пользу «армейцев».

Матч «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Ла-Нусии (Испания) на стадионе «Камило Кано». К 75-й минуте счёт 3:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 матчах, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, ЦСКА (34) занимает четвёртое место.

Календарь российского первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».