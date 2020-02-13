В Кубке России будет введён групповой этап

Президент РФС Александр Дюков рассказал об изменениях в формате проведения Кубка России.
«Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведён групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут своё участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте.
Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для региональных клубов. Плюс клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы Кубка у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперёд.
К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем пять-шесть топ-клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 февраля 2020
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