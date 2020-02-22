Гаттузо: для попадания в еврокубки «Наполи» нужно набрать ещё 27–28 очков

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 25-го тура Серии А с «Брешией». Неаполитанцы одержали гостевую победу со счётом 2:1.

«Мы просмотрели множество видео, понимали, чего ждать от соперника. Но мы владели мячом без какой-либо пользы. Такое раздражает, в Серии А не бывает лёгких матчей.

Нам не хватало остроты в атаке. Стоило только Мертенсу получить мяч, как Элмаз и Руис действовали слишком медленно. Зато после перерыва мы заиграли без мяча лучше, стали атаковать большими силами.

Нас ждёт ещё 13 матчей. Для попадания в еврокубки нам надо набрать ещё 27–28 очков», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Наполи» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (16) занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.