Азар не сыграет с «Манчестер Сити» и «Барселоной» из-за травмы ноги

Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму лодыжки, сообщается на официальном сайте мадридской команды.
Напомним, Азар получил повреждение во время матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). Бельгийский игрок был вынужден покинуть поле на 67-й минуте. Азара заменил бразильский форвард Винисиус Жуниор.
Ожидается, что восстановление Азара займёт не менее двух месяцев. Таким образом, форвард не сможет принять участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (26 февраля, 17 марта), а также пропустит матч испанской Примеры с «Барселоной» (1 марта).
Матч с «Леванте» стал для Эдена только 10-м в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. 29-летний футболист пропустил три встречи в начале кампании из-за повреждения подколенного сухожилия, после чего не играл с конца ноября до середины февраля из-за трещины в ноге.
- 23 февраля 2020
-
14:41
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:00
-
13:40
-
13:33
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
11:37
-
11:30
-
10:57
-
10:55
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21