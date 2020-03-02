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Шмейхель: де Хеа допускает слишком много ошибок

Шмейхель: де Хеа допускает слишком много ошибок
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о работе голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Причина ошибок де Хеа — это недостаток концентрации. Семь ошибок в семи матчах привели к внушительной потере очков, это слишком много для топ-клуба. Де Хеа должен постараться не допускать такого количества ошибок, ведь их очень много. Он должен быть более сконцентрированным на своей работе. Думаю, вратарь с его опытом способен это делать.

Когда люди указывают вам на что-то в ваших выступлениях, вы начинаете думать об этом и верить, что у вас действительно есть проблемы. Возможно, именно это происходит с де Хеа в подобных ситуациях», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт английской Премьер-лиги.

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