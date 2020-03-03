Черчесов встретился с Хиддинком перед жеребьёвкой Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед жеребьёвкой Лиги наций встретился с бывшим наставником российской национальной команды Гусом Хиддинком.

«Пообедали с Хиддинком перед жеребьёвкой», — сообщается в «инстаграме» Черчесова.

Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы—2008 и не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира—2010.

Жеребьёвка Лиги наций состоится сегодня, 3 марта. Мероприятие начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки Лиги наций сезона-2020/2021.

Сборная России выступит в Лиге B. Россияне попали в первую корзину вместе со сборными Австрии, Уэльса и Чехии.