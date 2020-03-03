Черчесов встретился с Хиддинком перед жеребьёвкой Лиги наций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед жеребьёвкой Лиги наций встретился с бывшим наставником российской национальной команды Гусом Хиддинком.
«Пообедали с Хиддинком перед жеребьёвкой», — сообщается в «инстаграме» Черчесова.
Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы—2008 и не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира—2010.
Жеребьёвка Лиги наций состоится сегодня, 3 марта. Мероприятие начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки Лиги наций сезона-2020/2021.
Сборная России выступит в Лиге B. Россияне попали в первую корзину вместе со сборными Австрии, Уэльса и Чехии.
Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте. Заинтриговал?
Читайте также
- 3 марта 2020
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:29
-
19:24
-
19:14
-
18:57
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
17:57
-
17:49
-
17:27
-
17:16
-
17:16
-
17:13
-
17:13
-
16:58
-
16:57
-
16:54
-
16:44
-
16:38У сотрудника РФС подтверждён коронавирус Эксклюзив
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:22
-
15:56
-
15:46
-
15:29
-
15:19
-
14:52
-
14:38
-
14:35
Партнерский контент