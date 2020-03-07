«Марсель» упустил победу над «Амьеном» в добавленное время. Отрыв от «ПСЖ» — 12 очков

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Марсель» встречался с «Амьеном». Игра прошла на стадионе «Велодром» и завершилась вничью со счётом 2:2.
«Марсель» открыл счёт в конце первого тайма. Кевин Стротман сделал голевой пас, и Морган Сансон с угла штрафной нанёс удар под перекладину. На 57-й минуте Димитри Пайет прошёл двух защитников, ударил по воротам, и мяч после рикошета от игрока «Амьена» залетел в сетку. На 83-й минуте встречи «Амьен» отыграл один мяч, когда Сехру Гирасси переиграл Стива Манданда, мощно пробив с пенальти в правый нижний угол. На шестой добавленной минуте Саман Годдос сравнял счёт.
«Марсель» набрал 56 очков. Команда продолжает занимать 2-е место в чемпионате. Марсельцы сократили отрыв от лидирующего в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» до 12 очков. «ПСЖ» ещё не сыграл свой матч в 28-м туре. Игру парижан со «Страсбуром» перенесли.
- 7 марта 2020
-
00:59
-
00:53
-
00:28
-
00:17
-
00:02
-
00:02
- 6 марта 2020
-
23:44
-
23:37
-
23:20
-
23:04
-
22:41
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:37
-
21:34
-
21:14
-
21:11
-
20:59
-
20:44
-
20:30
-
20:18
-
20:06
-
19:52
-
19:41
-
19:33
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:02
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
18:10
-
17:56