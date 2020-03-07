«Хетафе» — «Сельта»: Смолов начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Хетафе» и «Сельты» назвали составы команд на выездную встречу 27-го тура испанской Примеры. Российский форвард клуба из Виго Фёдор Смолов начнёт матч с первых минут.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Кукурелья, Суарес, Дьене, Этчейта, Этебо, Арамбарри, Максимович, Молина, Мата.
Запасные: Чичисола, Кабако, Хасон, Кенеди, Дьедиу, Брум, Анхель.
«Сельта»: Рубен, Айду, Оласа, Мальо, Араухо, Мурильо, Рафинья, Йокушлу, Брадарич, Лоренсо, Смолов.
Запасные: Альварес, Хунка, Васкес, Диоп, Мендес, Фернандес, Систо.
Встреча состоится в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сегодня, 7 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта».
Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности
Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.
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