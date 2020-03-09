Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» стоило назначить пенальти и дать жёлтую Кутепову
Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты из матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм).
«В ворота «Спартака» следовало назначить пенальти на 14-й минуте и дать Кутепову жёлтую карточку. Кутепов в борьбе за позицию нанёс не акцентированный удар ладонью по голове футболиста «Краснодара». Почему в этом моменте бездействовал VAR?
На 29-й минуте Сорокин вступил в единоборство с Понсе в своей штрафной. Это был бы пенальти в ворота «Краснодара», если бы Понсе упал в сторону, куда его разворачивали. Но Сорокин вовремя отпустил нападающего, следовательно, надо было продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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