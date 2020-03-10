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Итальянская команда подбежала к пустой трибуне и устроила перед ней бурное празднование

Итальянская команда подбежала к пустой трибуне и устроила перед ней бурное празднование
Футбол / Италия 0

Футболисты «Беневенто» с юмором отреагировали на новые правила проведения матчей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

После финального свистка во встрече 28-го тура итальянской Серии B с «Пескарой» (4:0), игроки решили отпраздновать победу и отправились к пустой трибуне, на которой обычно располагаются их болельщики. Команда ярко отпраздновала успех, практически в полном составе проехавшись по газону.

Ранее национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи Серии А.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

Чемпионат Италии могут не доиграть. В таком случае трофей не достанется никому
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