Капитан «Аталанты» назвал клоунами журналистов, которые хотели взять у него интервью
Аргентинский нападающий и капитан «Аталанты» Алехандро Гомес подверг критике испанских журналистов, которые хотели пообщаться с ним в аэропорту Валенсии, куда его команда прилетела на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным клубом.
«Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы делаете? Клоуны», — приводит слова Гомеса Tuttosport.
Злость футболиста вызвал тот факт, что журналисты не следовали рекомендациям находиться на безопасном расстоянии из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Матч «Валенсия» — «Аталанта» состоится сегодня, 10 марта. Встреча пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса. В первом матче итальянский клуб на своём поле разгромил «летучих мышей» со счётом 4:1.
«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
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