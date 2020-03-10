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Капитан «Аталанты» назвал клоунами журналистов, которые хотели взять у него интервью

Капитан «Аталанты» назвал клоунами журналистов, которые хотели взять у него интервью
Футбол / Лига чемпионов 0

Аргентинский нападающий и капитан «Аталанты» Алехандро Гомес подверг критике испанских журналистов, которые хотели пообщаться с ним в аэропорту Валенсии, куда его команда прилетела на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным клубом.

«Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы делаете? Клоуны», — приводит слова Гомеса Tuttosport.

Злость футболиста вызвал тот факт, что журналисты не следовали рекомендациям находиться на безопасном расстоянии из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Матч «Валенсия» — «Аталанта» состоится сегодня, 10 марта. Встреча пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса. В первом матче итальянский клуб на своём поле разгромил «летучих мышей» со счётом 4:1.

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