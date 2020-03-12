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Иванович: «Зенит» показал, что умеет справляться с давлением

Иванович: «Зенит» показал, что умеет справляться с давлением
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 марта.

«Матч первого круга? Сейчас оглядываешься и понимаешь, как это было давно. Теперь проводим матч дома. Первые два матча не выиграли. Сделаем всё, что в наших силах, для победы. Конечно, было бы хорошо забить на первых же минутах, но в любом случае матч длится 90 минут.

Что касается первых ничейных матчей, всегда в футболе есть давление. Оно иногда уменьшается, когда большая разница между соперниками в количестве очков. Ждём тяжёлый матч. Будет много давления, но команда показала, что умеет с ним справляться. В любом случае расслабляться нельзя.

Все в одинаковой ситуации — российские клубы не играют в еврокубках весной. Конечно, иногда трёхдневный цикл помогает, набираешь лучшую форму, но сейчас все на одинаковом уровне. Должны профессионально выполнять свою работу», — цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

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Отрыв сократился до шести очков.
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