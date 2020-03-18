Рубиалес – об идее Ла Лиги проверить клубы на коронавирус: это незаконно и антипатриотично

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал решение Ла Лиги проверить 42 профессиональных клуба первого и второго дивизионов на коронавирус.
«Есть пациенты, чья жизнь под вопросом, которым нужен тест, и использовать его для этой цели неуместно. Мы должны быть ограничены и не использовать тест, кроме вынужденных мер. Это незаконно, антипатриотично, и мы не поддерживаем такие меры», — приводит слова Рубиалеса Sport.es.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.
- 18 марта 2020
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15
-
02:57
-
02:37
-
02:14
-
01:47
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:41
-
00:16
-
00:03
- 17 марта 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
19:57
-
19:52