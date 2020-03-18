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Рубиалес – об идее Ла Лиги проверить клубы на коронавирус: это незаконно и антипатриотично

Рубиалес – об идее Ла Лиги проверить клубы на коронавирус: это незаконно и антипатриотично
Футбол / Испания 0

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал решение Ла Лиги проверить 42 профессиональных клуба первого и второго дивизионов на коронавирус.

«Есть пациенты, чья жизнь под вопросом, которым нужен тест, и использовать его для этой цели неуместно. Мы должны быть ограничены и не использовать тест, кроме вынужденных мер. Это незаконно, антипатриотично, и мы не поддерживаем такие меры», — приводит слова Рубиалеса Sport.es.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.

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