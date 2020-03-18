Милнер рассортировал пакетики чая и взялся за стрижку газона ножницами

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своём «твиттере» показал, чем занимается в условиях карантина, организованного в связи с пандемией коронавируса.
Ранее вице-капитан красных в ответ на видео с необычным танцем в исполнении одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена и его девушки опубликовал ролик, в котором сортировал пакетики чая по дням недели. На этот раз Джеймс показал, как стрижёт газон ножницами.
«Теперь, когда пакетики чая рассортированы, у меня есть время подровнять газон. Интересно, можно ли принести сюда знак «Не наступайте на газон» с «Энфилда», — написал Милнер.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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