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Ерохин: во время карантина практически всё время уделяю сыну

Ерохин: во время карантина практически всё время уделяю сыну
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, чем он занимается во время карантина из-за коронавируса.

«Клуб организовал доставку велотренажёров с базы, так что теперь можно выполнять кардиотренировки. Плюс у нас есть комплекс силовых упражнений для работы дома первое время. Позже, скорее всего, сможем приезжать на базу и делать индивидуальную беговую работу на поле. Надеемся, что карантин не продлится слишком долго, но сейчас мы должны соблюдать меры, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих.

Сейчас я много времени провожу с ребёнком. У сына такой возраст, когда он всё впитывает, учится, узнаёт много нового, может уже задавать вопросы обо всём вокруг. Поэтому практически всё время уделяем ему. Если есть пару часов перед сном — это фильмы и книги. Пока не так много времени мы провели дома, поэтому будем ещё что-то добавлять. Но надеюсь, что эта ситуация разрешится как можно скорее.

Сталкиваться с пустыми полками в магазине не приходилось, даже многострадальная туалетная бумага была. Скупка продуктов только нагнетает обстановку, хотя какой-то паники у окружающих я пока не замечал», — приводит слова Ерохина Sport24.

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