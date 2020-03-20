«Нью-Йорк Сити» сообщил о первом случае заражения коронавирусом в клубе

Клуб MLS «Нью-Йорк Сити» на своём официальном сайте объявил о первом случае заражения коронавирусом в клубе.



Имя и должность заболевшего не разглашается. В настоящее время у него лёгкие симптомы вируса, он находится в изоляции. Другим членам клуба также были даны рекомендации по карантину, поскольку при контакте с инфицированным они могли заразиться.



Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса стартовавший недавно сезон MLS был приостановлен. Аналогичные меры уже были введены в большинстве европейских лиг, а также в еврокубках.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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