«Нью-Йорк Сити» сообщил о первом случае заражения коронавирусом в клубе
Клуб MLS «Нью-Йорк Сити» на своём официальном сайте объявил о первом случае заражения коронавирусом в клубе.
Имя и должность заболевшего не разглашается. В настоящее время у него лёгкие симптомы вируса, он находится в изоляции. Другим членам клуба также были даны рекомендации по карантину, поскольку при контакте с инфицированным они могли заразиться.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса стартовавший недавно сезон MLS был приостановлен. Аналогичные меры уже были введены в большинстве европейских лиг, а также в еврокубках.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
Полный список игроков, заражённых коронавирусом. LIVE!
Хроники коронавируса.
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