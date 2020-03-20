«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу собирается попросить футболистов согласиться на понижение зарплаты, сообщает AS со ссылкой на La Vanguardia.



Ситуация связана с кризисом из-за эпидемии коронавируса и неспособности «Барселоны» достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.

Сегодня, 20 марта, состоится новое заседание комиссии, состоящей из Бартомеу, генерального директора «Барсы» Оскара Грау, вице-президентов и других топ-менеджеров клуба. На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков.

Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».