«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу собирается попросить футболистов согласиться на понижение зарплаты, сообщает AS со ссылкой на La Vanguardia.
Ситуация связана с кризисом из-за эпидемии коронавируса и неспособности «Барселоны» достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.
Сегодня, 20 марта, состоится новое заседание комиссии, состоящей из Бартомеу, генерального директора «Барсы» Оскара Грау, вице-президентов и других топ-менеджеров клуба. На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков.
Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
- 20 марта 2020
-
18:36
-
18:31
-
18:12
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:30
-
17:18
-
17:02
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:05
-
14:51
-
14:47
-
14:35
-
14:17
-
14:10
-
13:38
-
13:36
-
12:56
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:21
-
11:56