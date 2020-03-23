Дзюба и Кержаков сразились с Малкомом и Сантосом в новом шоу «Зенита»

«Зенит» на своём канале в YouTube представил новое шоу QuiZzZenit, в котором футболисты команды пытаются на слух понять, что им загадали. Его первыми участниками стали нападающий Артём Дзюба и голкипер Михаил Кержаков, которые сразились с форвардом Малкомом и защитником Дугласом дос Сантосом.

Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.

Напомним, ранее Дзюба рассказал, как у него проходит карантин, а также поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.