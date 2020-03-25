Милнер составил символическую сборную карантина
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, находящийся на карантине в связи с пандемией коронавируса, снял очередной шуточный видеоролик и разместил его в «Твиттере».
На нём вице-капитан «Ливерпуля» представить «символическую сборную изоляции». В команду он включил реально существующих игроков, изобразив их на полу с помощью различных предметов. Каждая вещь созвучна с именем или фамилией кого-то из футболистов. Например, Джо Харта изображает сердце (heart), Бреда Фриделя — хлеб (bread), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп «Хайнц».
До этого Милнер уже публиковал шуточные «карантинные» ролики, на которых он распределяет на неделю пакетики с чаем, стрижёт газон ножницами или точит все карандаши, найденные в доме.
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