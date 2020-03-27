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Защитник «Атлетика» Берчиче предложил снизить зарплату игроков. Клуб отказался

Защитник «Атлетика» Берчиче предложил снизить зарплату игроков. Клуб отказался
Футбол / Испания 0

Защитник «Атлетика» (Бильбао) Юри Берчиче на пресс-конференции заявил, что футболистам баскского клуба стоит пойти на добровольное снижение зарплаты, сообщает El Pais.

Руководство «Атлетика» не поддержало инициативу Берчиче, так как считает, что казна клуба может выдержать экономический ущерб от приостановки чемпионата Испании. Подсчитано, что в худшем случае доходы клуба сократятся примерно на € 30 млн. У «Атлетика» положительно сальдо — € 188 млн. На этот сезон баскский клуб заложил в бюджет профицит в размере € 220 млн.

Сообщалось, что руководство ФИФА на встрече с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) решило попросить футболистов пойти на снижение зарплаты в 50% до того момента, пока ситуация с пандемией коронавируса не нормализуется.

ФИФА попросит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%
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