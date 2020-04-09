Павлюченко — о Чалове: кто не попал в Европу, большого футбола не увидит

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал несостоявшийся переход форварда ЦСКА Фёдора Чалова в один из европейских клубов.

«У Чалова есть агент, а в ЦСКА есть Гинер. Может, не сошлись в цене, кого-то что-то не устроило. Я играл в Англии и ехал туда с каким-то страхом, там всё другое, но я понял, что чемпионат Англии – лучший в мире. Это то, ради чего хочется играть. Кто не попал в Европу, большого футбола не увидит.



В Англии другие скорости, подготовка. Мы играли три игры в неделю, и никто никогда не жаловался на усталость. Всё было по схеме: игра – восстановление – предыгровая тренировка – игра», – рассказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

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21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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