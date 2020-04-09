Златан Ибрагимович тренируется с «Хаммарбю» во время паузы в чемпионате Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович тренируется вместе с футболистами стокгольмского «Хаммарбю», совладельцем которого он является. Об этом сообщает Expressen.

По данным источника, многие шведские эксперты предполагают, что Ибрагимович завершит карьеру в «Хаммарбю», однако в клубе эту информацию никак не прокомментировали.

В конце 2019 года фанаты «Мальмё», другого клуба из Стокгольма, крайне негативно восприняли решение Ибрагимовича стать совладельцем «Хаммарбю». Болельщики «Мальмё» осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора, после чего подожгли скульптуру. Ибрагимович является воспитанником «Мальмё».

Златан вернулся в «Милан» зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В ходе своей карьеры он выступал также за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».