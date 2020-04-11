Защитник «Уотфорда» Холебас: сезон надо закончить, «Ливерпуль» признать чемпионом

Греческий защитник «Уотфорда» Хосе Холебас считает, что сезон-2019/2020 в Английской Премьер-лиге необходимо закончить досрочно, но при этом нужно признать чемпионом «Ливерпуль».
«Я считаю, что сезон надо завершить досрочно, это достаточно очевидно. Но я бы признал „Ливерпуль“ чемпионом. Они весь сезон показывали потрясающую игру и заслужили титул. Это команда номер один сейчас. А смысла постоянно переносить даты возобновления чемпионата я не вижу», — приводит слова Холебаса Daily Mail.
На момент приостановки из-за пандемии коронавируса в чемпионате Англии сыграно 29 туров. В турнирной таблице с 82 очками лидирует «Ливерпуль», опережающий расположившийся на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков (у «Сити» матч в запасе). «Уотфорд» — на 17-м месте.
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