«Интер» ещё не определился с будущим Мауро Икарди
В «Интере» ещё не определились с будущим нападающего Мауро Икарди, который сейчас выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды.
«Вернётся ли Икарди? Не знаю, мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Сейчас главная тема — здоровье. После у нас будет возможность подумать обо всех вещах», — приводит слова вице-президента клуба Хавьера Санетти Calciomercato.
Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контрактное соглашение футболиста с миланским клубом действует до лета 2022 года.
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