Виктория Лопырёва занялась йогой на балконе

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва показала, как занимается йогой на балконе в Дубае.

«Вместо спортзала — балкон, а детский коврик Марка Лео заменяет коврик для йоги. Принимаю эстафету от Анастасии Задориной и предлагаю вам тоже поделиться спортивными фото и видео в домашней обстановке. Передаю эстафету Виктории Коротковой, Елизавете Головановой и Павлу Компану», — написала Лопырёва на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В прошлом году Лопырёва рассказала, что получила предложение работать в футбольном клубе. При этом она выразила мнение, что не смогла бы заменить Марину Грановскую на должности генерального директора лондонского «Челси».