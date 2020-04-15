Виктория Лопырёва занялась йогой на балконе
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва показала, как занимается йогой на балконе в Дубае.
«Вместо спортзала — балкон, а детский коврик Марка Лео заменяет коврик для йоги. Принимаю эстафету от Анастасии Задориной и предлагаю вам тоже поделиться спортивными фото и видео в домашней обстановке. Передаю эстафету Виктории Коротковой, Елизавете Головановой и Павлу Компану», — написала Лопырёва на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В прошлом году Лопырёва рассказала, что получила предложение работать в футбольном клубе. При этом она выразила мнение, что не смогла бы заменить Марину Грановскую на должности генерального директора лондонского «Челси».
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