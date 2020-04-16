Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.

«США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они также предложили провести чемпионат мира 2022 года.

«К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018», — приводит слова Блаттера ESPN.

Ранее министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в даче взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.