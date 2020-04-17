Футбол сегодня: в Беларуси пройдут матчи сразу в трёх лигах

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 17 апреля, состоится сразу несколько матчей.



В центре внимания вновь окажется Беларусь. Главные матчи дня пройдут в Высшей лиге, где продолжается 5-й тур. В 17:30 мск начнётся встреча «Белшина» – «Смолевичи». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. После этого, в 19:30 мск, прозвучит стартовый свисток в матче солигорского «Шахтёра» со «Слуцком». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.



В первой лиге Беларуси, втором по силе дивизионе страны, пройдёт один матч. В 1-м туре на поле сойдутся гомельский «Локомотив» и «Химик». Начало – в 17:30 мск.



Помимо этого, состоятся несколько матчей резервных команд Высшей лиги. В 13:00 мск начнутся встречи «Ислочь» – «Славия-Мозырь» и «Рух» – «Минск». В 13:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». Наконец, в 16:00 мск играть начнут «Витебск» и «Брест».

Результаты всех футбольных матчей 16 апреля