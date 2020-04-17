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Ефремов: Шюррле научил многих молодых игроков «Спартака», как нужно относиться к делу

Ефремов: Шюррле научил многих молодых игроков «Спартака», как нужно относиться к делу
Футбол / РПЛ 0

Актёр и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о полузащитнике Андре Шюррле. Ранее стало известно о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека у дортмундской «Боруссии».

«Шюррле помог «Спартаку», научил многих молодых игроков, как нужно относиться к делу. Спасибо Шюррле, что был с нами во время становления новой команды. Думаю, он помог и Тедеско, потому что они разговаривают на одном языке.

Когда Шюррле только начинал у нас, он играл очень ярко. Потом, к сожалению, были и бронхит, и травмы. Но всё равно по статусу Андре — авторитетный человек. Помог команде во многом. Большое спасибо, Шюррле», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»
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