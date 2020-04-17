Ефремов: Шюррле научил многих молодых игроков «Спартака», как нужно относиться к делу
Актёр и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о полузащитнике Андре Шюррле. Ранее стало известно о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека у дортмундской «Боруссии».
«Шюррле помог «Спартаку», научил многих молодых игроков, как нужно относиться к делу. Спасибо Шюррле, что был с нами во время становления новой команды. Думаю, он помог и Тедеско, потому что они разговаривают на одном языке.
Когда Шюррле только начинал у нас, он играл очень ярко. Потом, к сожалению, были и бронхит, и травмы. Но всё равно по статусу Андре — авторитетный человек. Помог команде во многом. Большое спасибо, Шюррле», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:09
-
16:49
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:51
-
15:48
-
15:44
-
15:37
Партнерский контент