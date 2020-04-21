Селюк – о режиме самоизоляции: мы должны аплодировать своим жёнам, говорить им спасибо

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал ситуацию с введением режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас все сидят на самоизоляции. Мы должны сделать так, чтобы в 12 часов дня каждый муж похлопал своей жене за всё хозяйство. Сейчас не работают салоны, нельзя вызвать уборщиц. Мы должны аплодировать своим жёнам, говорить им спасибо. Тогда и не будет никаких проблем», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

По данным на 20 апреля, в России зафиксировано более 47 тыс. случаев заболеваний в результате заражения коронавирусной инфекцией, из них скончалось 405 человек, а выздоровело – 3446.