Джордан Ларссон: самая большая мечта — выиграть ЛЧ. Если будет возможно, со «Спартаком»

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о самой большой мечте.



«Самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, сделаю это со «Спартаком», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.

Ларссон перешёл в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» минувшим летом. Сумма трансфера составил € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Ларссон поделился новым роликом на своей странице в «Инстаграме», показав, как проводит время в условиях карантина. На видео Ларссон спел песню исполнителей YXNG LE и Frenna Wat Is Je Naam на голландском языке и написал: «Нидерландские мотивы во времена карантина».