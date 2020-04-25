Джордан Ларссон: самая большая мечта — выиграть ЛЧ. Если будет возможно, со «Спартаком»

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о самой большой мечте.
«Самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, сделаю это со «Спартаком», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.
Ларссон перешёл в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» минувшим летом. Сумма трансфера составил € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Ларссон поделился новым роликом на своей странице в «Инстаграме», показав, как проводит время в условиях карантина. На видео Ларссон спел песню исполнителей YXNG LE и Frenna Wat Is Je Naam на голландском языке и написал: «Нидерландские мотивы во времена карантина».
- 25 апреля 2020
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:38
-
18:24
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:23
-
17:10
-
16:53
-
16:32
-
16:21
-
16:04
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:10
-
14:53
-
14:53
-
14:22
-
14:21
-
13:57
-
13:41
-
13:27
-
13:26
-
12:52
-
12:31