Де Хеа: надеюсь, что смогу играть за «Манчестер Юнайтед» ещё очень много лет

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что хотел бы играть в составе «красных дьяволов» на протяжении многих лет.



«Быть частью этого клуба удивительно. Почти 10 лет, которые похожи на сон. Здорово выступать в составе этой команды! Надеюсь, смогу играть за „Манчестер Юнайтед“ ещё очень много лет.



Думаю, сейчас „Манчестер Юнайтед“ значительно улучшился. Команда в хорошей форме. Очень жаль, что сезон пришлось прервать, у нас был удачный момент. Думаю, после возобновления сезона мы себя проявим», — приводит слова де Хеа Daily Mail.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В составе манкунианского клуба испанский голкипер — чемпион английской Премьер-лиги (сезон-2012/2013), обладатель Кубка (2015/2016) и Суперкубка (2011, 2013, 2016) Англии.