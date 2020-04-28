8 лет назад «Зенит» обыграл «Динамо» и в четвёртый раз стал чемпионом страны

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с событиями минувших лет, которые произошли в мире спорта 28 апреля.

Ровно 8 лет назад «Зенит» в четвёртый раз стал чемпионом страны. 28 апреля 2012 года сине-бело-голубые на «Петровском» обыграли московское «Динамо» в матче 41-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе клуба из Санкт-Петербурга отличились полузащитник Роман Широков и нападающий Александр Кержаков. Автором единственного гола бело-голубых стал защитник Александр Епуряну.

В тот день также состоялась встреча ЦСКА — «Спартак». Московское дерби завершилось победой «армейцев» со счётом 2:1. В составе ЦСКА два мяча забил хавбек Зоран Тошич. За красно-белых отличился форвард Артём Дзюба.

7 лет назад на матче молодёжных составов «Терека» и «Амкара» боковой арбитр М. Кадыров избил игрока пермской команды Илью Кричмара. Эпизод произошёл в конце встречи. Судья бросил флажок, выбежал на поле, повалил Кричмара на землю и принялся его избивать руками и ногами. Игроки команд оттащили Кадырова, после чего он угрожал Кричмару убийством.

Ровно 1 год назад полузащитник Мануэл Фернандеш отказался пожать руку главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину. Футболист «железнодорожников» проигнорировал наставника, когда тот прямо на поле подошёл к нему с протянутой рукой.

В тот же день нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил фаната после финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти). Поднимаясь по трибунам стадиона, бразилец остановился возле болельщика, снимавшего его на смартфон. Футболист закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил болельщика рукой в подбородок.