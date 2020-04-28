8 лет назад «Зенит» обыграл «Динамо» и в четвёртый раз стал чемпионом страны

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с событиями минувших лет, которые произошли в мире спорта 28 апреля.
Ровно 8 лет назад «Зенит» в четвёртый раз стал чемпионом страны. 28 апреля 2012 года сине-бело-голубые на «Петровском» обыграли московское «Динамо» в матче 41-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе клуба из Санкт-Петербурга отличились полузащитник Роман Широков и нападающий Александр Кержаков. Автором единственного гола бело-голубых стал защитник Александр Епуряну.
В тот день также состоялась встреча ЦСКА — «Спартак». Московское дерби завершилось победой «армейцев» со счётом 2:1. В составе ЦСКА два мяча забил хавбек Зоран Тошич. За красно-белых отличился форвард Артём Дзюба.
7 лет назад на матче молодёжных составов «Терека» и «Амкара» боковой арбитр М. Кадыров избил игрока пермской команды Илью Кричмара. Эпизод произошёл в конце встречи. Судья бросил флажок, выбежал на поле, повалил Кричмара на землю и принялся его избивать руками и ногами. Игроки команд оттащили Кадырова, после чего он угрожал Кричмару убийством.
Ровно 1 год назад полузащитник Мануэл Фернандеш отказался пожать руку главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину. Футболист «железнодорожников» проигнорировал наставника, когда тот прямо на поле подошёл к нему с протянутой рукой.
В тот же день нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил фаната после финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти). Поднимаясь по трибунам стадиона, бразилец остановился возле болельщика, снимавшего его на смартфон. Футболист закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил болельщика рукой в подбородок.
- 28 апреля 2020
-
16:34
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:37
-
15:33
-
15:14
-
14:52
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:32
-
13:16
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
12:28
-
12:18
-
11:59
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:19
-
10:58
-
10:46
-
10:35
-
10:26
-
10:15
-
10:12
-
10:05
-
10:01
-
09:52
-
09:45