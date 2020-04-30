Защитник «Сочи» Адиль Рами продемонстрировал видео своей тренировки в тренажёрном зале

Французский 34-летний защитник клуба Российской Премьер-Лиги «Сочи» опубликовал видео в «Инстаграме», продемонстрировав тренировку в тренажёрном зале в условиях самоизоляции.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рами.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. Адиль выступал за такие клубы, как «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья», «Марсель» и соответственно «Фенербахче». Всего за карьеру он провёл 461 матч, в котором отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

Ранее Рами опубликовал видео, в котором продемонстрировал фокус с монеткой и коробочкой, которое доступно на «Чемпионате».