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Раскритиковавший власть Фролов останется в «Крыльях Советов». Клуб боится резонанса

Раскритиковавший власть Фролов останется в «Крылья
Раскритиковавший власть Фролов останется в «Крыльях Советов». Клуб боится резонанса
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, недавно выступивший с критикой российской власти, останется в команде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

По информации издания, интервью с футболистом вызвало негативную реакцию в руководстве самарского клуба. Несмотря на это, «Крылья» не намерены разрывать контракт с Фроловым, поскольку в клубе боятся резонанса и опасаются, что останутся без основного голкипера.

Напомним, после высказывания Фролова «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут.

32-летний голкипер выступает за «Крылья Советов» с этого года, а ранее защищал цвета «Сочи», «Оренбурга», «Балтики», «Кубани», «Динамо», «Сахалина», «Мордовии», «Знамени Труда» и «Торпедо».

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