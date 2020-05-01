«За футбол без деревяшек». Денис Глушаков опубликовал фото с топором

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в честь Дня труда опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с топором и дровами.

«Дровосек. Поздравляю всех с 1 Мая. Мир, Труд, Май! За футбол без деревяшек», — написал Глушаков.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Денис выступает за «Ахмат» с 2019 года. Ранее 33-летний футболист играл в «Спартаке», «Локомотиве», «Звезде», СКА и «Нике». В нынешнем сезоне Глушаков забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола хавбек записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.

Напомним, ранее Глушаков рассказал, как в расположении сборной России ударил Павла Мамаева во время стычки с Романом Широковым.