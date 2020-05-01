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Невилл: Роналду хочет побить рекорд Пеле. Он намерен стать лучшим футболистом всех времён

Невилл: Роналду хочет побить рекорд Пеле. Он намерен стать лучшим футболистом всех времён
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о стремлении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду стать лучшим игроком в истории футбола.

«Роналду — один из немногих моих одноклубников, который публично заявил, что для него важны личные трофеи. Он просто хотел быть лучшим. Он провёл много лет на исключительном уровне. Его достижения удивительны.

Криштиану одержим голами. Ежедневно он ставит перед собой цель быть в наилучшей форме. Он поднимал уровень профессионализма каждый год и прогрессировал. Думаю, он хочет побить рекорд Пеле по забитым мячам.

Роналду намерен стать лучшим футболистом всех времён. Это его единственная цель. Следует понимать, что, играя на таком уровне, его команды завоёвывают трофеи и являются успешными», — цитирует Невилла Goal со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

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