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Холанд: кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси!

Холанд: кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси!
Футбол / Испания 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопросы о звёздных форвардах Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеле Месси («Барселона»).

«Месси или Роналду? Ох, я не могу ответить на этот вопрос.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси!» — цитирует Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Напомним, в активе Месси на данный момент шесть «Золотых мячей». Самая престижная индивидуальная награда в футболе доставалась аргентинцу в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Роналду получал приз пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. В 2018 годах гегемонию форвардов прервал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Ранее Холанд заявил, что его главными кумирами в футболе являются Роналду и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

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