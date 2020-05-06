«Вот это было в ноге у меня, офигеть». Тарасов снял видео в клинике после операции

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей операции.

Футболист опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме», на котором показал винт, который извлекли из его ноги.

«Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», — сказал Тарасов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Футболист делал операцию в одной из итальянских клиник.